Lafont parti pour rester à Nantes

Le mercato bat son plein. Côté nantais, Alban Lafont fait partie des joueurs les plus bankables de l’effectif avec Ludovic Blas ou Randal Kolo Muani. Le nom du portier international Espoirs a souvent été lié à l’Olympique de Marseille mais qui mieux que l’intéressé pour faire le point sur sa situation ? Invité dans l’émission RMC Football Show ce mardi, le joueur de 22 ans a annoncé sa décision pour la saison à venir. « A priori, je devrais rester cette année. Normalement, je devrais faire toute la saison au FC Nantes », a-t-il assuré sur les ondes de RMC, ajoutant par la suite qu’il n’y avait « rien de bien concret » dans le dossier OM. Le gardien dont l’option d’achat de 7,5 M€ a été levée auprès de la Fiorentina pour son transfert définitif à La Jonelière a été aligné sur tous les matches de Ligue 1 la saison passée.

Il va désormais prendre un peu plus d’épaisseur dans la Maison Jaune sur ce nouvel exercice. Lafont confirme dans ce même entretien avoir été désigné capitaine par Antoine Kombouaré. « Une grosse fierté » pour le protagoniste, désireux de « rendre la pareille » au technicien et de ne pas vivre un exercice aussi poussif que le dernier. « On ne va pas se voiler la face, on sait ce qu’on joue, c’est le maintien. On va essayer de se maintenir le plus rapidement possible », a bouclé Alban Lafont. Les ambitions sont fixées. Place au terrain avec un déplacement périlleux à Monaco vendredi (21h) comptant pour l’ouverture de la saison de Ligue 1.