Lacazette refuse une offre de prolongation

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes en ce moment pour Alexandre Lacazette du côté d’Arsenal. Ayant retrouvé du temps de jeu, la confiance de son coach et aussi son efficacité devant les buts, l’ancien Lyonnais pourrait être tenté de rempiler. Mais, ce n’est curieusement pas le cas. Selon L’Equipe, il vient même de décliner une offre de prolongation qui lui a été formulée par son board.

Lacazette laisse planer le doute

Lacazette n’aurait pas été convaincu par les termes personnels de ce nouvel engagement. Alors qu’il sera en fin de contrat en juin prochain, il a donc préféré attendre et voir s’il dispose d’une option plus intéressante. Ou alors, il veut inciter ses dirigeants à revoir leur position et lui proposer un bail en adéquation avec son rendement. L’ex-international français, qui a récupéré le brassard de capitaine après la mise à l’écart de Pierre-Emerick Aubameyang, est le symbole du redressement des Gunners. L’équipe londonienne a remporté 13 des 16 derniers matches où son Frenchie était titulaire. C’est ce qu’on appelle le facteur X.