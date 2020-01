L’AC Milan s’intéresse à Emre Can

Malgré les défections qui touchent la Juventus en milieu de terrain, Emre Can ne semble toujours pas faire partie des plans de Maurizio Sarri. L’international allemand n’a disputé qu’une seule des six dernières parties de la Vieille Dame et sa dernière titularisation remonte au 1er décembre dernier. Son avenir à Turin s’inscrit en pointillé, et il est possible qu’il se voit offrir une possibilité de rebond dans un autre grand club italien.

Emre Can veut à tout prix jouer l'Euro

Sport Mediaset révèle que l’AC Milan est sérieusement intéressé par les services de l’ancien joueur de Liverpool. Les Rossonerri pourraient se manifester très rapidement avec une offre concrète pour l’international allemand. Can avait des vues sur la Premier League, mais un séjour à San Siro ne devrait pas lui déplaire. A fortiori s’il a l’assurance d’enchainer les matchs et recouvrir le meilleur de sa forme en vue du Championnat d’Europe l’été prochain. Ayant manqué le Mondial en Russie, il tient à tout prix à participer à ce tournoi.