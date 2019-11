L'AC Milan et l'Inter se disputent Granit Xhaka (Arsenal)

En raison de l’attitude dont il s’est rendu auteur il y a un mois face à Crystal Palace, Granit Xhaka (27 ans) a vu sa situation à Arsenal se détériorer considérablement. Le Suisse s’est vu retirer le brassard de capitaine, et il a même écarté du groupe depuis cette partie. Son aventure chez les Gunners semble toucher à sa fin. Deux clubs sont à l’affut dans le but de l’enrôler lors du prochain mercato, à savoir l’AC Milan et l’Inter. Sky Allemagne a fait savoir que les Nerazzurri et les Rossonerri sont les mieux placer pour lui offrir un échappatoire et la possibilité de donner un nouvel élan à sa carrière. Le Borussia Moenchengladbach, où Xhaka a évolué entre 2012 et 2016, serait également intéressé, mais le milieu helvète serait contre l’idée de retourner en Bundesliga. À noter que ces derniers jours Xhaka s’est ressourcé quelque peu en participant à la qualification de son pays pour le prochain Euro.