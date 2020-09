La promesse de Nagatomo aux supporters de l'OM

Fair-Play Financier oblige, l'OM doit faire montre de finesse au niveau du recrutement en optant pour des prêts et autres joueurs libres. C'est d'ailleurs le cas pour Yuto Nagatomo, dont la venue a été officialisée lundi. Libre après la fin de son bail à Galatasaray, L'ancien joueur de l'Inter a signé pour une saison à Marseille. Et le défenseur de 33 ans promet de se battre avec toute son âme. Une âme de Samouraï. "Je suis très heureux de rejoindre l’OM qui est un très grand club. Je donnerai le maximum pour l’équipe et je me battrai avec une âme de Samouraï", a-t-il confié sur son compte Twitter en réponse à l'annonce de l'OM. Des mots écrits en français. Si Nagatomo tient sa promesse, il découvrira très vite que le Vélodrome a un faible pour les joueurs combatifs et devrait apprécier son séjour à Marseille.

