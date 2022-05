La présentation « historique » que prévoit le Real pour Mbappé !

Qui a dit que le Real Madrid n’était plus confiant en ses chances d’attirer Kylian Mbappé dans ses rangs ? C’est même tout le contraire. Les Merengue n’ont aucun doute sur le fait que le Bondynois va atterrir chez eux et ils lui réservent un accueil exceptionnel. A la hauteur de son statut de star internationale.

Le Real voit les choses en grand pour Mbappé

Selon Marca, le club royal prévoit une présentation historique pour Kylian Mbappé, et qui surpassera toutes celles qui ont été faites par cette institution auparavant. Les détails sont secrets pour le moment, mais il se dit que le show ressemblera à quelque chose sortant directement d'un plateau de cinéma. En somme, une intronisation hollywoodienne.

Le Real Madrid, et son grand rival le FC Barcelone, sont connus depuis des années pour organiser des présentations glamour lorsqu'ils recrutent des joueurs de renom. C'est devenu une sorte de tradition pour Madrid de mettre en place un grand spectacle devant les fans au Santiago Bernabeu afin de présenter chaque nouveau Galactico. David Beckham en 2003 et Cristiano Ronaldo en 2009 y ont notamment eu droit par le passé.

Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid cet été, à l'issue de son contrat avec le PSG, dans le cadre d'un transfert gratuit. La star française a rejeté à plusieurs reprises les offres de prolongation de la part de son club, même si elle a aussi affirmé à maintes reprises qu'elle n'avait pas encore décidé de rester ou de partir.

Le Real certain de son coup

L'été dernier, Mbappé a tenté de faire accepter un transfert de plus de 150 millions d'euros à Madrid, son club de cœur. Le transfert n'a pas eu lieu et le Real n’était pas mécontent d’attendre un an de plus pour le recruter gratuitement. Le quotidien Le Parisien a fait savoir la semaine dernière que Mbappé pourrait encore décider de rester au PSG et de signer un nouveau contrat lucratif, mais ces affirmations ont vite été démenties par la mère de l'attaquant.

Malgré tous ces bruits, il n'y a aucune inquiétude à Madrid sur le fait que Mbappé va finir par s’engager en leur faveur. Un accord est en place et il ne manque plus que l'annonce officielle. Et, ensuite, la grande présentation.