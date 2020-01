La mise au point de la Juventus dans le dossier Bernardeschi au Barça

Par le biais de son directeur sportif Fabio Paratici, la Juve a clarifié sa position concernant un éventuel départ de Federico Bernardeschi du côté du FC Barcelone ou de Milan cet hiver. Le club turinois, actuellement très occupé par le très probable échange entre le Parisien Layvin Kurzawa et son joueur Mattia De Sciglio, a effectué une mise au point dénuée d'équivoque dans le dossier de l'ailier de 25 ans :

Pas de négociation autour de Bernardeschi

« La Juventus a une grande équipe pleine de qualité, il est donc normal que d'autres clubs veulent nos joueurs. Cependant, il n'y a pas de négociations autour de Bernardeschi, ni avec Barcelone ni avec Milan », a indiqué Paratici dans des propos relayés par Sky Sports Italia ce lundi. La Vieille Dame risque de connaître une fin de mercato mouvementée, avec les dossiers Kurzawa et Emre Can notamment.