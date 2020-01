L'entraîneur du Barça Ernesto Valverde est plus que jamais menacé après la défaite en demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid (2-3) et le club catalan semble vouloir le remplacer par un ancien joueur mythique en la personne de Xavi Hernandez. Selon les informations de la radio catalane RAC1, l'ancien maître à jouer du Barça se serait même entretenu avec deux dirigeants, Eric Abidal et Oscar Grau.

#AlSadd general manager Turki Al-Ali: Xavi going to Barcelona is normal and expected because he will be at his club, it’s his first home and he must return there in the future, but as of today, Xavi is the coach of Al Sadd pic.twitter.com/e4MeFYwIp2