La Liga : L’Atlético Madrid réclame 200 M€ pour Griezmannn !

Le feuilleton impliquant l’Atlético Madrid, le FC Barcelone et Antoine Griezmann est loin d’être terminé ! Quelques minutes après l’officialisation de son transfert au Barça pour 120 M€ (montant de sa clause libératoire), le club madrilène est sorti de sa réserve. Il demande en effet à ce que le FC Barcelone paie 200 M€, puisque l’accord entre le joueur et le FC Barcelone a été conclu en mars, lorsque la clause était encore de 200 M€. Dans son plaidoyer, l’Atlético estime notamment que l’attitude du joueur et sa communication avant même le terme de la saison abondent en ce sens.

Comunicado oficial sobre la rescisión unilateral del contrato que vincula a Antoine Griezmann con nuestro club https://t.co/FvqvTMH55j — Atlético de Madrid (@Atleti) July 12, 2019