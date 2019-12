La Juventus serait aussi sur Haaland

Il n’y a pas qu’en Angleterre et en Allemagne qu’Erling Braut Haaland a des admirateurs. Le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions, plairait également aux responsables de la Juventus de Turin. C’est ce que révèle ce vendredi le quotidien Tuttosport, réputé pour être bien informé sur les plans des Bianconeri pour le mercato. Haaland n’a que 19 ans et il n’y a pas beaucoup de jeunes qui ont réussi à cet âge au sein de la formation piémontaise. Malgré cela, les champions d’Italie seraient prêts à tenter le pari. Un pari qui n’aurait, de plus, rien de démesuré puisque la clause du stratège scandinave à Salzbourg est de 20M€ seulement. A noter que dans toute l’histoire de la Serie A il n’y a eu que 14 joueurs norvégiens à avoir évolué dans ce championnat. Et Haaland serait même le premier joueur à défendre les couleurs de la Juve si ce transfert se concrétise.