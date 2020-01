La Juventus en passe d’accueillir le jeune nantais Ntenda

Un prometteur défenseur français, international tricolore des moins de 18 ans, va bientôt renforcer les équipes jeunes de la Juventus. Il s’agit de Jean-Claude Ntenda, un sociétaire du FC Nantes. Selon Goal Italie, le joueur se trouve même déjà à Turin ce mercredi afin de passer sa visite médicale préalable à son engagement avec la Vieille Dame. Ntenda commencera avec la Primavera de la Juve

Ntenda (17 ans) n’a pas encore fait ses débuts avec l’équipe professionnelle du FC Nantes. Toutefois, tous ceux qui le côtoient du côté de La Jonelière n’en disent que du bien et il est déjà comparé à Benjamin Mendy pour sa puissance, et sa propension à se projeter vers l’avant. Deuxième recrue hivernale de la Vieille Dame après Dejan Kulusevski, Ntenda va évoluer dans un premier temps évoluer avec les joueurs de son âge afin de s’aguerrir au football italien. Les tifosi bianconeri espèrent le voir à l’œuvre rapidement, tout en croisant les doigts pour que cette jeune recrue signe un meilleur passage dans le Piémont qu’un certain Vincent Péricard, dernier français à avoir été enrôle par la Juve alors qu’il n’était qu’un junior.