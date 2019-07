La Juventus casse sa tirelire pour De Ligt

Un an après avoir arraché Cristiano Ronaldo au Real Madrid, moyennant une indemnité de transfert de 117 millions d’euros, la Juventus Turin a encore signé l’un des gros coups de ce mercato estival. Comme attendu depuis désormais plusieurs semaines, la Vieille Dame a en effet recruté Matthijs de Ligt, déjà considéré à seulement 19 ans comme l’un des tout meilleurs défenseurs centraux du monde.

Egalement convoité par le Barça et le PSG, le jeune international néerlandais a donné sa préférence aux Bianconeri et les 12 millions d’euros de salaire annuel proposés par les champions d’Italie ont sans aucun doute pesé dans la balance. La Juve n’aura d’ailleurs pas regardé à la dépense pour attirer Matthijs de Ligt. A tel point que le désormais ancien joueur de l’Ajax Amsterdam pourrait devenir le défenseur le plus cher de l’histoire.

Liverpool avait déboursé 84,65 M€ pour Van Dijk

"La Juventus Turin annonce la conclusion d’un accord avec l’Ajax Amsterdam portant sur l’acquisition définitive des droits de Matthijs de Ligt pour un montant de 75 M€ payable sur cinq ans avec des commissions de 10,5 M€. Le défenseur néerlandais a signé un contrat jusqu’en 2024", a en effet annoncé le club turinois sur son compte officiel, révélant donc que Mino Raiola, l'agent de Matthijs de Ligt, avait une nouvelle fois toucher le jackpot avec plus de 10 millions d'euros de commission.

Ces 85,5 millions d’euros constituent donc un record en la matière. Ils surpassent les 84,65 millions d’euros investis par Liverpool pour attirer son compatriote Virgil van Dijk il y a dix-huit mois. Troisième de ce classement des défenseurs les plus chers de l’histoire, Lucas Hernandez suit grâce aux 80 millions d’euros payés par le Bayern Munich. Mais cette hiérarchie pourrait être chamboulée par le transfert à venir de Harry Maguire à Manchester United, la somme de 89 millions d’euros étant évoquée. Avec toutefois pas moins de 22 millions d’euros de bonus.