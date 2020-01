La JS Kabylie se sépare d'Hubert Velud (officiel)

#Communiqué



Consécutivement à une réunion organisée entre les dirigeants du club et Hubert Velud, il a été décidé de mettre fin de manière amiable à la collaboration entre la JSK et son entraîneur principal



🔰 Jeunesse Sportive de Kabylie 🔰 pic.twitter.com/Vh91xUsMQl — Jeunesse Sportive de Kabylie (@jsk_tweet) January 17, 2020

. Après sept mois au club, le technicien français a été démis de ses fonctions ce vendredi, a annoncé le club sur son compte Twitter. Une fin de collaboration intervenue à l'amiable, si l'on en croit ce communiqué. L'intérim sur le banc sera assuré par Jean-Yves Chay et Mourad Karouf. L'ancien coach de Créteil et du TP Mazembe laisse les vice-champions d'Algérie à la 5eme place du classement de Ligue 1 et toujours en course pour la qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions.