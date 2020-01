Kylian Mbappé : "Je suis joueur de foot, pas comptable"

Le PSG a sorti une performance très aboutie face à l'ASSE au Parc des Princes mercredi soir (6-1) en quarts de finale de Coupe de la Ligue. Kylian Mbappé a apprécié le match de son équipe : « Oui, c'était top. On a bien joué. On a eu un bon état d'esprit, du début à la fin., donc c'est bien », a indiqué le natif de Bondy en zone mixte dans des propos relayés par RMC.L'ancien monégasque a ensuite été sondé sur la récente publication de l'Observatoire du football qui le désigne comme le joueur le plus cher du monde actuellement (265,2 millions d'euros) : «. Je fais mon métier, j'essaie d'aider mon équipe et tout va bien si je suis le joueur le plus cher du monde alors (sourire). »