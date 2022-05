Auteur de 13 buts et 11 passes décisives cette saison en Bundesliga 2, le milieu offensif du FC Sankt-Pauli, Daniel Kofi-Kyereh, devrait poursuivre sa carrière à l'échelon supérieur l'été prochain. Le néo-international ghanéen, qui a disputé en début d'année sa première CAN avec les Black Stars, ne manque pas de courtisans dans l'élite allemande.



Selon le Hamburger Abdendblatt, le joueur de 26 ans s'est déjà entretenu avec les dirigeants du SC Fribourg, qualifié pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Le Borussia Mönchengladbach et le Werder Brême, qui retrouvera la Bundesliga l'an prochain après une année de purgatoire, seraient aussi intéressés par le très percutant droitier, sous contrat avec les "Pirates" de Sankt-Pauli jusqu'en juin 2023.