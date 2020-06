Kurzawa, 4 ans de plus avec le PSG !

C’est officiel. Le latéral gauche du PSG Layvin Kurzawa a paraphé ce lundi une prolongation de contrat avec le club de la Capitale. Kurzawa a signé pour 4 ans de plus et est désormais lié au champion de France jusqu’en 2024. Le défenseur international français avait rallié le PSG en 2015 depuis l’AS Monaco. À l’époque, Paris s’était acquitté de la somme de 23M€ pour acquérir l’homme aux 122 rencontres et 13 buts avec le champion de France depuis, sans oublier 17 offrandes.

Pour rappel, Kurzawa avait bien failli troquer le maillot parisien contre la tunique de la Juventus Turin dans le cadre d’un échange avec l’Italien Mattia De Sciglio l’hiver dernier. La prolongation de Kurzawa signifie sans doute que le PSG ne cherchera plus à se renforcer au poste de latéral gauche cet été et ne convoitera plus le joueur de Porto Alex Telles. Mais dans le football et surtout à Paris, on ne sait jamais.