Paulo Sousa n’est pas satisfait de la profondeur de son effectif, et il risque de perdre un joueur. Selon L’Equipe, Krasnodar a transmis une offre de prêt avec option d’achat à Bordeaux pour son attaquant François Kamano. Une option estimée à 8 millions d’euros. Le dossier serait « avancé » selon le quotidien, alors que le Mercato russe ne fermera ses portes que le 21 février. Utilisé à dix reprises cette saison en Ligue 1, pour un but, le Guinéen n’est plus apparu dans le groupe des Girondins depuis le 18 décembre contre brest (féfaite 2-0), en huitièmes de finale de Coupe de la Ligue.