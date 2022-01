Koulibaly confirme les discussions avec le PSG

L’été dernier, le PSG était en quête d’un défenseur central. Les Franciliens ont jeté leur dévolu sur Sergio Ramos mais l’Espagnol n’était pas leur premier choix. A l’origine, et pour combler le vide laissé par le départ de Thiago Silva, ils voulaient s’offrir les services de Kalidou Koulibaly, le roc de Naples. C’est la rumeur qui avait circulé à l'époque et elle vient d’être confirmée par le principal intéressé.

Dans une interview accordée à Canal+, l’arrière sénégalais a reconnu avoir été en contacts avec la direction du PSG. « Oui, j'ai eu des discussions avec tout le monde. Le PSG et d'autres clubs. Je n'aime pas trop parler de ça. J’essaye de botter en touche souvent. Mais c’est vrai qu’il y a eu un intérêt », a-t-il déclaré.

🗨️ "Les gens nous voient vraiment comme l'équipe qui doit gagner ce trophée" Mendy, Gueye, Mané... Kalidou Koulibaly sur les ambitions du Sénégal à la #CAN2021 🎙️ @raphaeldome pic.twitter.com/e07tCDfB1w — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 9, 2022

Koulibaly flatté d’avoir été en concurrence avec Ramos

Tout en disant le moins possible sur cette approche, le vice-champion d’Afrique a avoué qu’il était flatté par l’intérêt que lui a manifesté le club français. « Moi ça me fait plaisir, ça prouve que les gens voient les choses que je fais bien. Ça m'encourage à continuer dans cette voie. Et ça me fait plaisir d'être cité à côté de Sergio Ramos, c'est une idole pour tout le monde », a-t-il confié.

Koulibaly est finalement resté à Naples, mais non à contrecœur. Aujourd’hui, il est content de pouvoir continuer à écrire l’histoire de ce club : « Naples a décidé de me garder, cela prouve l'amour qu'ils ont pour moi. Et aussi l’amour que les supporters ont pour moi. Je vais continuer à travailler pour être performant et être l'un des plus grands défenseurs ».