Koeman va-t-il vider les caisses du Barca ?

S’il n’est plus l’entraîneur du FC Barcelone depuis sa mise à la porte actée le 28 octobre dernier, Ronald Koeman est encore en affaire avec le club catalan. Et pour cause puisque le tacticien néerlandais n’a pas encore reçu son indemnité de licenciement. Si les deux partis étaient toujours en discussion sur le sujet, il semblerait que le problème soit désormais réglé et que le chèque blaugrana s’apprêterait à être envoyé à l’ex employé du Barça.

Selon les informations dévoilées par El Periodico, le FC Barcelone va donc verser la somme de 10 millions d’euros à Ronald Koeman, comme le stipulait le contrat signé par le Néerlandais au moment de son engagement avec le club à l’été 2020. Une somme importante pour un club depuis longtemps en grande difficulté financière et qui s’était d’ailleurs fixé une « toute petite » enveloppe de 10 M€ pour la prochaine fenêtre de recrutement hivernale. À moins d’une rallonge providentielle, Xavi et les recruteurs du club ne devraient pas avoir de grande marge de manœuvre pour tenter d’étoffer leur effectif.