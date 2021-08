Klopp ne veut pas de recrues à Liverpool

Jusque-là, en cette période de mercato, les Reds n’ont fait signer que le défenseur français Ibrahima Konaté en provenance de Leipzig. Et, il se peut bien que ça soit le transfuge de l’été du côté d’Anfield. Jurgen Klopp, l’entraineur de l’équipe, a indiqué qu’il n’avait pas forcément besoin de nouveaux venus au sein de son effectif.

« On a déjà les joueurs qu’on veut »

«C'est l'été et c’est la periode du mercato, alors tout le monde s'attend à des signatures de joueurs. Nous verrons ce qui se passera, a commencé par confier le technicien allemand à TV2. Passons en revue l'équipe. Vous souhaitez acheter un nouveau latéral ? Un nouveau gardien ? Nous avons déjà de bons joueurs à ce poste. Au milieu de terrain, nous avons des joueurs avec beaucoup d'expérience, comme Thiago, Fabinho, Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita. De plus, nous avons de jeunes garçons prometteurs comme Harvey Elliott et Curtis Jones. En attaque, nous avons Sadio Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Diogo Jota, Xherdan Shaqiri, Takumi Minamino et Divock Origi. Ai-je oublié quelqu'un ? Si vous voulez acheter de tels joueurs, vous devez dépenser beaucoup d'argent. Nous n'avons pas à le faire, car les joueurs sont déjà là ».