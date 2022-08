Klopp et le mystère FC Barcelone

Depuis que Joan Laporta a été élu à la présidence du FC Barcelone en lieu et place de Jose Maria Bartomeu, le club catalan a entamé un nettoyage de ses finances. Baisse de salaire, Lionel Messi pas renouvelé et tout récemment, vente de 24,5% des Barça Studios, les mesures choc se sont succédé les unes aux autres pour tenter de rester dans les limites du plafond salarial en vigueur en Liga. Mais vu d'ailleurs, le tableau n'est pas simple à comprendre.

Interrogé dans les colonnes de Kicker, Jürgen Klopp a donné son point de vue sur la situation du club blaugrana. Pour l'entraîneur de Liverpool, il est difficilement compréhensible de voir le Barça poursuivre son ambitieuse compagne de recrutement alors qu'il semble à la limite en termes financiers. "Je ne le comprends pas, et ce pour plusieurs raisons. Si quelqu'un me dit que je n'ai pas d'argent, alors j'arrête de dépenser."

Et le tacticien de se mettre dans la peau des supporters. "Ma carte de crédit a déjà été bloquée à deux reprises par le passé. Mais heureusement cela remonte à plusieurs années. Je vois cela comme un fan de football et je ne comprends pas." En attendant, le FC Barcelone a pu enregistrer la majeure partie de ses recrues estivales, à l'exception de Jules Koundé. Il souhaite encore recruter et lorgne sur Bernardo Silva. Pour réaliser une telle opération, il devra encore vendre.