Karim Benzema (Real Madrid) récompensé ?

Qu’il semble loin le temps où José Mourinho comparaît Karim Benzema à un chat au moment de se plaindre de l’absence d’un attaquant de classe mondial au Real Madrid. Neuf ans après cette fameuse phrase, l’attaquant français a toujours soufflé le chaud et le froid auprès des supporters madrilènes mais le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus Turin lors de l’été 2018 semble l’avoir libéré d’un poids. Auteur de 21 buts en championnat la saison dernière, Benzema a signé l’une de ses meilleures saisons depuis son arrivée dans la capitale espagnole. A 31 ans, l’ancien Lyonnais est comme un poisson dans l’eau dans le système de Zinedine Zidane et donne clairement l’impression d’être à son summum footballistique, au point de voir le coach madrilène réclamer son retour en équipe de France.

Juninho veut faire revenir Benzema

La porte des Bleus ne se réouvrira certainement jamais mais Karim Benzema n’en est pas plus affecté, à l’image de son début de saison canon (9 buts en 11 matchs). Face à ces prestations, la direction merengue réfléchit très clairement à prolonger son attaquant vedette. Malgré un contrat qui lie le joueur jusqu’en 2021,D’après Marca, c’est une offre de deux ans supplémentaires plus une revalorisation salariale qui va être soumis au natif de Bron. Désireux d’attirer le Gone en fin de carrière, Juninho va devoir patienter encore un peu.