Gavin Hunt joins Kaizer Chiefs as coach

Gavin Hunt has been appointed as the new head coach of Kaizer Chiefs. His contract will see him take charge of Amakhosi’s first team for the next three seasons.



. Une semaine après le limogeage de l'Allemand Ernst Middendorp, les vice-champions d'Afrique du Sud, qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions africaine, ont annoncé la, qui dirigeait les Bidvest Wits depuis sept ans. Quatre fois champion d'Afrique du Sud durant sa longue carrière de manager, le technicien de 56 ans« Etant donné que l'nous a obligés à terminer la saison dans une bulle et que l'équipe ne se reposera que deux semaines avant le retour des joueurs sur les terrains pour la préparation, nous avions besoin d'un entraîneur qui comprenne le marché local et ses particularités. Nous pensons qu'avec Hunt, nous avons choisi une personne avec l'expérience nécessaire pour cela », a expliqué le président des Amakhosi, Kaizer Motaung. Club le plus titré d’Afrique du Sud, les Kaizer Chiefs n’ont plus été champions depuis 2015.