Kaio Jorge, la bonne affaire de la Juventus

O Santos FC e a Juventus, da Itália, entraram em acordo para a negociação do atacante Kaio Jorge nesta segunda-feira (2 de agosto). O time italiano aceitou os termos do Peixe e o jogador já será liberado agora para atuar na Europa.

Un diamant brut à façonner

, Kaio Jorge quitte le Brésil et Santos pour s'engager à la Juventus. Suivi de très près par plusieurs formations transalpines dont le Milan AC où il était annoncé avec insistance ces dernières semaines, l'espoir auriverde atterrit finalement chez les Bianconeri, plus astucieux que leurs concurrents en négociation. Le compte Twitter officiel du club de Santos a annoncé la nuit dernière s'être mis d'accord avec La Vieille Dame pour le transfert du joueur qui sera libéré afin d'évoluer en Europe dès la saison prochaine.Alors que le club de Sao Paulo souhaitait conserver son attaquant jusqu'à cet hiver, il volera finalement vers d'autres cieux. Les dirigeants n'ont pas vraiment eu le choix que de se plier aux exigences turinoises car Kaio Jorge arrivait en fin de contrat en décembre et l'offre proposée par la Juventus était la plus onéreuse., incluant des bonus selon les performances réalisées par l'attaquant sous le maillot bianconero.En 2021 avec Santos, Kaio Jorge a participé à treize rencontres de championnat et de coupe pour quatre buts inscrits. En Copa Libertadores, la Ligue des champions européenne, il a signé un but en sept apparitions. Peu fameux. Cependant,et a tout l'avenir devant lui. Avec Max Allegri sur le banc et des cadres tels que Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci et bien évidemment Cristiano Ronaldo, ce diamant brut sera façonné.