Juventus Turin : Pogba devrait signer la semaine prochaine

Un retour attendu. Élément central de la Juventus Turin entre 2012 et 2016, Paul Pogba s'apprête à porter à nouveau le maillot de la Vieille Dame d'ici les prochains jours. Libre après son départ de Manchester United en fin de contrat, le milieu de terrain international tricolore a donc opté pour la Juve, et selon RMC Sport, il devrait signer dès la semaine prochaine en faveur de la formation entraînée par Massimiliano Allegri, qui l'a dirigé entre 2014 et 2016.

Une carrière à relancer pour Pogba Sous le maillot de la Vieille Dame, Pogba avait disputé 117 matchs, parvenant à inscrire 34 buts et a délivrer 40 passes décisives, avant de prendre la direction de Manchester United pour 105 millions d'euros. Pogba a connu un premier passage réussi durant ses quatre ans passés à Turin, remportant quatre titres de champion consécutifs en Serie A (2013, 2014, 2015, 2016) ainsi que deux Coupes d'Italie (2015, 2016) et deux Supercoupes d'Italie (2013, 2015).



La Juventus Turin partagera avec Pogba l'objectif de retrouver sa gloire passée. En effet, alors que le second n'a plus remporté le moindre titre depuis 2017 en club (Ligue Europa et League Cup), la Vieille Dame cherchera à glaner son premier Scudetto depuis 2020. La saison dernière, la Vieille Dame a terminé à la 4ème position du championnat d'Italie, à 16 points de l'AC Milan, sacré en mai dernier pour la première fois depuis 2011.