Non, Paul Pogba ne sera pas la future recrue phare du PSG. Ce dénouement pouvait être imaginé après que la venue de Zinédine Zidane a été annoncée à la tête du club de la capitale, mais il s’avère que La Pioche a déjà pris une décision concernant son avenir. Il est déterminé à signer en faveur de son ancien club de la Juventus.

Pogba ne pense qu’à la Vieille Dame



Pogba ne s’est pas encore officiellement engagé avec les Bianconeri, mais il leur a donné son aval pour les rejoindre. « Les deux parties travaillent pour formaliser l’accord le plus rapidement possible », a indiqué le journaliste italien Gianluca Di Marzio. Ce dernier assure qu’une potentielle arrivée de ZZ à la tête des champions de France ne changerait rien à la position de l’international tricolore. Il n’est pas question de trahir une parole donnée. Encore moins vis-à-vis d'une institution envers laquelle il a le plus grand respect.



Tout porte à croire donc que Pogba va retrouver Turin six ans après l’avoir quitté. Pour rendre ce come-back possible, le champion du monde n’a pas hésité à baisser ses émoluments personnels. Aujourd’hui, sa priorité est de retrouver du plaisir sur le terrain et le niveau de jeu qui a fait sa réputation. C’est d’ailleurs sur quoi il a insisté lors de sa dernière sortie médiatique.