Paulo Dybala ne sera plus un joueur de la Juventus Turin à la fin de cette saison. C’est une certitude depuis plusieurs semaines. En revanche, on ne sait pas encore quel maillot portera La Joya lors de la prochaine campagne. Un accord avec les rivaux de l’Inter Milan a été évoqué avec insistance par la presse transalpine, mais il n’en est rien en réalité.

Dybala « concentré » sur la Juventus

Jorge Antun, son agent, vient de prendre la parole pour dire qu’il n’y a absolument aucun deal de passé avec les Nerazzurri ou un tout autre club italien. « Le joueur est exclusivement concentré sur la fin de la saison, le championnat et la finale de la Coupe d'Italie. Aucun accord n'a été conclu avec aucune équipe en Italie ou à l'étranger pour le moment », a-t-il indiqué dans une note officielle.



Outre l’Inter, le nom de Dybala a aussi été cité dernièrement du côté du PSG, ainsi qu’à Barcelone. L’ancien Palermitain a la cote et ce n’est pas du tout surprenant au vu de la campagne qu’il est en train de réaliser. Il a marqué 14 buts en 35 matchs joués avec la Vieille Dame.