"Je regarde le projet sportif. Terminer quatrième deux années de suite n'est pas suffisant, la Juventus le sait aussi. Étant donné que nous sommes la Juventus, nous devons prendre des mesures. Je suis un joueur de la Juventus, donc je me concentre là-dessus. Des discussions sont en cours entre la Juventus et moi. Une fois que le bon moment sera arrivé, je déciderai de prolonger ou de chercher plus loin." Ces propos, signés Matthijs de Ligt, ne sont pas passés inaperçus dans les coulisses de la Vieille Dame. Maurizio Arrivabene, PDG de la Juve, n'a pas manqué l'occasion de recadrer le Néerlandais.



"Impossible de retenir quelqu'un qui veut partir mais..."



"Nous parlons de joueurs qui suivent les conseils de leurs agents ou de leurs coéquipiers plutôt que ceux du club, a lancé le dirigeant dans des propos accordés à Tuttosport. Aujourd'hui, il est impossible de retenir un joueur qui veut partir. Mais c'est toujours une question de chiffres, ce n’est pas parce que quelqu’un veut partir que vous allez lui répondre : je t’en prie, pars. C'est difficile de garder un joueur, mais autour de la table des négociations, les trois parties doivent repartir en étant satisfaites. Et l’article 5 s'applique toujours : celui qui a l'argent a gagné".



Reste à savoir comment l'ambitieux De Ligt accueillera cette réponse. Tout porte à croire que les deux parties se dirigent vers un clash. L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam est courtisé par Manchester United et Chelsea.