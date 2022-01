Juventus Turin : Bentancur et Kulusevski filent à Tottenham

Arrivé en provenance de Boca Juniors à l'été 2017, le premier, international uruguayen, s'est engagé pour près de 19 millions, plus 6 de bonus. Il a signé jusqu'en 2026 en faveur de Tottenham. Le milieu de terrain uruguayen était un habitué du milieu de terrain de l'entraîneur Massimiliano Allegri à Turin cette saison, mais il n'a jamais particulièrement convaincu l'entraîneur italien, qui l'a remplacé par Denis Zakaria du Borussia Mönchengladbach. Bentancur a fait 181 apparitions pour la Juventus depuis son arrivée en 2017 en provenance de Boca Juniors. Durant ce temps, il a marqué trois buts, délivré 18 passes décisives, remporté trois Scudetti et deux titres en Coupe d'Italie.

