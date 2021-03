Depuis son arrivée à Turin en juin 2018, Cristiano Ronaldo ne parvient pas à remplir l'un de ses objectifs ; celui de remporter une Ligue des champions avec la Juve. Alors que son équipe a été éliminée cette année dès les huitièmes de finale de la compétition et qu'elle est pratiquement hors-course pour le titre en Serie A, le Portugais est remis en cause et son possible départ est régulièrement évoqué. Le Real Madrid pourrait être une destination. Ce qui ne déplairait pas à CR7.





Ce mercredi, la presse espagnole va d'ailleurs dans ce sens et affirme que si Zinedine Zidane et les Merengue lui ouvraient la porte, alors Cristiano Ronaldo retournerait tête baissée du côté de Santiago Bernabeu. Marca indique ainsi que le Lusitanien "est enthousiasmé par cette possibilité" et qu'il est "convaincu qu'il peut encore beaucoup apporter".

Le Real ne dit pas non



Côté madrilène, la question a déjà été évoquée et l'éventualité de revoir le quintuple Ballon d'or au Real n'est pas à écarter. Mais plusieurs écueils restent à combler pour que cette hypothèse se confirme. Il reste un an de contrat à CR7 avec la Juventus. Et si Madrid le veut, encore faudra-t-il lui payer son salaire. Dans le contexte économique actuel, le club merengue peut-il vraiment se le permettre ?

"Si Cristiano me demande des conseils sur son futur, je lui dirais ce que je pense"