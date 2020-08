Cristiano Ronaldo au PSG pour y former un trio de rêve avec Neymar et Mbappé ? Le fantasme aurait pu se réaliser selon une indiscrétion de France Football. Le magazine affirme, dans son édition du jour, que CR7 a envisagé cette possibilité cette saison, estimant que la Juve n'était plus le véhicule idéal pour lui permettre de réaliser ses ambitions. Après une série de matches poussifs de la part du récent champion d'Italie, l'entourage de la star lusitanienne estimait même «très probable» les chances de troquer Turin contre Paris.

Ronaldo pense désormais à son prochain titre avec la Juve



Mais la pandémie de Covid-19 est passée par là et a tout chamboulé selon FF. Depuis, Ronaldo a calmé ses velléités de départ. La Juve a remporté un neuvième scudetto de rang et l'ancien buteur prolifique du Real Madrid envisage déjà son prochain titre en noir et blanc, oubliant ses fantasmes parisiens. Et si ce n'était que partie remise ?