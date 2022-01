Juventus : Morata au Barça, c'est (très) loin d'être fait

Le FC Barcelone a déjà fait signer Ferran Torres en provenance de Manchester City en janvier, mais dans l'état actuel des choses, le club n'est pas en mesure d'enregistrer l'Espagnol dans son effectif. Alvaro Morata est également évoqué pour un transfert au Camp Nou avant la fermeture de la fenêtre hivernale, mais le club sait qu'il doit faire bouger les choses et se débarrasser de joueurs avant de pouvoir ajouter de nouveaux joueurs à son effectif.



"Nous connaissons les problèmes que nous avons et nous savons dans quelle position nous nous trouvons", a déclaré le directeur du football de Barcelone, Mateu Alemany, à Movistar, lorsqu'il a été interrogé sur la venue de Ferran. "Nous évaluons ces choses quand nous prenons les décisions et nous espérons résoudre la situation quand nous le pourrons. Le départ de Yusuf Demir serait utile. Il y a beaucoup de situations en cours que nous espérons pouvoir débloquer cette semaine." Alemany a également été interrogé sur la possibilité que Morata rejoigne le club en tant que cadeau pour Xavi Hernandez. "Il m'a demandé Ferran", a déclaré Alemany. "Donc nous lui avons déjà fait un cadeau".