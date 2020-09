Sauf un improbable revirement de situation, Luis Suarez ne rejoindra pas les rangs de la Juventus de Turin cet été. Malgré les efforts faits de sa part pour l’obtention de la nationalité italienne, « El Pistolero » a été exclu de la liste des cibles de la Vieille Dame. Dimanche soir, Fabio Paratici, le directeur sportif bianconero, a expliqué pourquoi au micro de Sky Italia: "Suarez peut être retiré de cette liste, car le temps nécessaire pour obtenir le passeport est plus long que la date limite de transferts (ndlr, 5 octobre) ou le moment où nous pouvons remettre les listes de la Ligue des champions".

Le dirigeant turinois a enchéri en indiquant qu’il y a bien eu un intérêt envers l’international uruguayen, mais qu’à aucun moment ce dernier n’a été sur le point de s’engager. « Nous avons évalué l'option Suarez lorsqu'elle nous a été proposée. Il était en train d'obtenir la nationalité italienne, nous avons donc évalué la possibilité de l'enregistrer chez nous à temps. Ce n'est pas possible, donc il n'a jamais été vraiment proche (de signer)", a-t-il précisé.

La piste Dzeko également en stand-by ?



Paratici a aussi évoqué l’autre piste qui est actuellement citée dans la presse et qui concerne Edin Dzeko. La venue de l’international bosnien semblait acquise, mais ce n’est pas du tout le cas. « Disons qu’il n’y a pas de cas Dzeko, c’est une situation d’attaquant, car la Juventus a besoin d’un avant-centre. Pour l'instant, nous ne pensons qu'à un attaquant, pas à deux, a-t-il déclaré. Nous savons ce que nous voulons et nous y travaillons calmement, il reste 15 jours avant le mercato et nous ne sommes pas pressés. Il existe d'autres options, pas seulement Dzeko ». Pour les tifosi des champions d’Italie qui espéraient voir débouler rapidement un attaquant de renom, les nouvelles ne sont pas vraiment enthousiasmantes.

