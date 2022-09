La Juventus avait approché l’international français N'Golo Kanté lors de la précédente saison et elle compte le faire de nouveau dans un avenir proche.



Les Blues avaient contacté la Juventus pour tenter de récupérer Matthijs De Ligt avant que ce dernier ne file au Bayern Munich. Et dans le cadre des négociations, le club piémontais s’est renseigné sur la disponibilité de Kanté, bien que l’entraineur Massimiliano Allegri préférait Jorginho à l’ancien Caennais, selon le journaliste de CBS Ben Jacobs.

Le PSG n’oublie pas Kanté non plus

Il n’y a pas eu d’accord trouvé mais la Juventus aurait conservé un intérêt pour le champion du monde tricolore, à qui il ne reste que 12 mois de contrat du côté de Stamford Bridge. Devant les problèmes que rencontre son entrejeu, la Vieille Dame perçoit le Français comme une possible solution à ses différents problèmes.



Jacobs affirme que le Paris Saint-Germain suit également la situation de Kanté et que ce dernier n'est pas près de renouveler son contrat avec les Blues, bien que Graham Potter en soit un grand fan.