Alvaro Morata a été fortement lié à un transfert à Barcelone au cours de cette fenêtre de transferts hivernale, avec des discussions portant sur un prêt jusqu'à la fin de la saison. Il a même été question d'un accord avec l'Atletico de Madrid, le club parent de Morata, qui est sur le point de signer Antoine Griezmann de manière permanente. Mais de nouveaux rapports affirment que la Juventus n'a pas l'intention de permettre à Morata de terminer son prêt plus tôt.

La Juve n'a pas dit son dernier mot

Selon COPE et Mundo Deportivo, le coach de la Juventus Massimiliano Allegri a tenu une réunion avec Morata et lui a dit qu'il ne voulait pas qu'il parte pendant cette fenêtre. En fin de compte, c'est la Juventus qui détient les clés d'un éventuel accord, Morata ayant six mois restants sur son contrat de prêt de deux ans. Le Barça devra maintenant trouver un moyen de faire changer d'avis la Juve, et il est probable que les Italiens voudront s'offrir un bon attaquant s'ils doivent se séparer de Morata.