Après une saison ratée derrière les deux clubs de Milan, la Juventus a bien l'intention de retrouver le sommet de la Serie A. Dans cette optique, le club piémontais souhaiterait renouveler son secteur offensif dans de larges proportions. Et comme à son habitude, il sera prêt à saisir les meilleurs opportunités sur le marché, avec des joueurs libres l'été prochain. Angel Di Maria en fait partie. Plusieurs médias italiens font état d'un accord déjà trouvé entre la direction de la Juve et le clan de l'international argentin, qui arrive au terme de son aventure au Paris Saint-Germain. Mais Di Maria ne sera peut-être pas le seul renfort de poids pour la Juve.

Perisic se rapproche de la Juve

Un autre trentenaire encore très en vue pourrait débarquer à Turin dans les semaines à venir : Ivan Perisic. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, un accord de principe aurait été trouvé entre les représentants du vice-champion du monde et la Juve pour un contrat de deux saisons - plus une en option. Il s'agirait d'une très belle pioche pour la Vieille Dame, puisque Perisic réalise une saison très consistante avec l'Inter Milan, malgré ses 33 ans.