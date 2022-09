La Juventus commence déjà à plancher sur le mercato d’hiver. Après que le conseil d'administration ait apporté son soutien à l'entraîneur Massimiliano Allegri, un plan a été élaboré pour renforcer l'équipe pendant cette période.

La Juventus veut renforcer les ailes

Le média italien TMW affirme que le recrutement d’un nouvel ailier est une priorité et que les recherches se concentreront sur le marché de la Premier League. L'attaquant de Chelsea Christian Pulisic et le joueur des Wolves Adama Traore sont tous deux dans le viseur des Bianconeri. Pour ces deux dossiers, l’avantage dont disposent les Piémontais c’est que les deux éléments cités ont été mis sur la liste des joueurs à transférer par leurs clubs respectifs.



Le club turinois réalise un début de saison calamiteux. Après neuf matches disputés toutes compétitions confondues, Vlahovic et consorts ne comptent que deux succès. Une entame à l’envers qui aurait pu couter cher à leur coach, mais la situation financière du club fait qu’Allegri est (pour l’instant) prémuni contre tout licenciement.