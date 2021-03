Juventus : Deux grands d'Europe lorgnent Rabiot

Adrien Rabiot fait actuellement les beaux jours de la Juventus. Il s’y sent bien, évolue régulièrement et un contrat de longue durée. Pour autant, il n’est pas sûr que l’ancien Parisien fasse de vieux os dans le Piémont. Selon le site italien Calciomercato, il est actuellement convoité par deux grands ténors du continent.

Rabiot de retour à City ?

Les deux clubs en question seraient le FC Barcelone et Manchester City. L’international tricolore a de quoi être séduit par l’opportunité de rallier le Nou Camp et l’Etihad Stadium. Et, il se dit aussi que la Juventus ne serait pas non plus contre l’idée de le vendre. Les responsables bianconeri y voient la possibilité de récupérer une belle somme d’argent pour le réinvestir ensuite sur plusieurs recrues.



Pour rappel, quand il était tout jeune (13 ans), Rabiot avait effectué un passage à Manchester City. Il y est même resté six mois et avait la garantie de passer pro le jour de ses 17 ans. Finalement, avec sa mère et agent Véronique, il a plié bagage et rompu la collaboration à cause d’un désaccord sur la durée du contrat.