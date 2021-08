Comme la majorité des grands clubs européens, la Juventus se montre actuellement plus active au niveau des cessions que des acquisitions. Selon Goal Italie, les Bianconeri viennent d’accepter le départ de leur arrière turc, Merih Demiral. Ce dernier devrait prendre la direction de l’Atalanta Bergame dans le cadre d’un prêt. Un prêt auquel serait adjointe une option d’achat de l’ordre de 30M€.

Demiral remplace Romero

Au sein de l’équipe lombarde, Demiral viendrait remplacer Cristian Romero. L’international argentin devrait, lui, s’envoler pour Londres et le club de Tottenham. Les Spurs ont déboursé la somme de 50M€ (plus 5M€) pour s’attacher les services du récent vainqueur de la Copa America.



Le départ de Demiral ne devrait pas trop pénaliser la Vieille Dame. Le joueur ne faisant pas partie des premiers choix de Massimiliano Allegri dans ce secteur. Le coach toscan préfère maintenir sa confiance à la vieille garde incarnée par Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, et aussi à Matthijs De Ligt.