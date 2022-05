La rumeur d’un possible retour de Paul Pogba à la Juventus de Turin enfle de plus en plus. Ce week-end, il a été fait état par la presse transalpine d’une première offensive qui serait imminente de la part des Bianconeri. Une entrevue serait même programmée la semaine prochaine avec les représentants de La Pioche pour discuter des modalités d’un éventuel engagement.

Pogba n’est pas la priorité d’Allegri

Présent en conférence de presse dimanche, Massimiliano Allegri, l'entraineur de la Vieille Dame, a été logiquement questionné à propos de cette éventualité. Fidèle à lui-même, le technicien italien ne s’est pas montré très prolixe sur les questions liées au mercato. « C'est inutile de répondre à ça. Nous parlerons du marché des transferts lorsque la saison se terminera. Là, c’est un joueur de Manchester United », a-t-il lâché.



Relancé par l’assistance pour savoir quel souvenir gardait-il de l’international français, qu’il avait coaché pendant quatre ans et avec un certain succès, Allegri a fait mine de ne pas s’en souvenir. "Ses performances avec moi ? De nombreuses années ont passé, je ne m'en rappelle pas très bien...", a répondu Allegri. Pour l’appel du pied envers son ancien protégé, c’est visiblement raté.