José Fonte voit un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid

La presse espagnole est en effervescence autour d'un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Le défenseur lillois José Fonte, compatriote de Cr7, estime qu'un tel scénario est possible. Ronaldo est sous contrat avec la Juve jusqu'en 2022, date à laquelle il aura 37 ans. Mais pour Fonte, son retour au Real pourrait se faire bien avant.

Un retour de Cr7 au Real est "possible"

"Je sais qu'il aime Madrid, c'est certain. Il est clair sur le fait qu'il aime le club lui-même, c'est l'un des plus grands clubs du monde, sinon le plus grand. Il a laissé beaucoup, beaucoup d'amis là-bas et il a toujours laissé la porte ouverte (à un retour). Je ne serais donc pas surpris s'il retourne au Real Madrid", a confié le joueur Lillois au micro de talkSPORT. Pour rappel, le quintuple lauréat du Ballon d’Or avait pris la décision de quitter la Capitale espagnole au cours de l’été 2018.



beINGOLAZO - Spécial Cristiano Ronaldo