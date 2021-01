Jonathan Pitroipa quitte le Paris FC

Jonathan Pitroipa et le Paris FC, c'est fini. "D’un commun accord, le Paris FC et Jonathan Pitroipa ont décidé de mettre fin à leur collaboration, indique mardi le PFC sur son site officiel. Arrivé en 2018 dans la capitale, le milieu de terrain a disputé 69 matchs de championnat. Le Paris FC le remercie pour son investissement et lui souhaite bonne chance pour ses projets futurs."



— Paris FC (@ParisFC) January 26, 2021

Cette saison, l'international burkinabé de 34 ans avait participé à 14 matchs de Ligue 2, dont dix comme titulaire. Sa dernière apparition remontait au 5 décembre 2020.