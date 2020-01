Jonathan Ikoné (Lille) ne donne aucune garantie sur son avenir

Pas aussi performant qu'en 2018-2019, Jonathan Ikoné a confié dans Telefoot ce dimanche qu'il n'était pas certain de la suite à donner à sa carrière et de ce qu'il allait faire en fin de saison. Sous contrat jusqu’en 2023 avec les Dogues, le milieu offensif a certainement des prétendants. « Ce que je ferai la saison prochaine ? Je ne sais pas, ça dépendra de la fin de saison, de ce que le club veut faire de moi et je vais discuter avec ma famille », a indiqué le joueur lillois au micro de l'émission dominicale, lui qui a donné rendez-vous à son ami d'enfance Kylian Mbappé avant le choc entre le LOSC et Paris en Ligue 1 ce dimanche soir.

Pas d'ami d'enfance sur le terrain pour Ikoné

« Il va s'occuper de nous ? Ça c'est ce qu'il pense. Moi je pense que nous aussi on va s'occuper d'eux. (...) Il n'y aura pas d'ami d'enfance sur le terrain. S'il faut aller le tacler en défense, je vais revenir ! », a ainsi chambré le milieu nordiste.