Jonathan David débarque à Lille

Le Lille OSC vient de battre son record en matière des transferts. Comme c’était attendu depuis plusieurs jours, le club nordiste a mis la main sur l’avant-centre canadien de La Gantoise, Jonathan David. Une acquisition qui a coûté 27M€ aux Nordistes. Ce jeune joueur de 20 ans a comme mission de faire oublier le Nigérian Victor Osimhen, parti dernièrement à Naples après seulement une saison passée au club.

DAVID : « LILLE, L’ENDROIT PARFAIT POUR PROGRESSER »

David, qui a terminé meilleur réalisateur de la Jupiler League la saison dernière, a fait part de sa joie en rejoignant Lille et le championnat français. Une étape idéale pour poursuivre sa progression et confirmer les belles promesses qu’il a affichées en Belgique. « Je suis très content, a-t-il confié après avoir paraphé son contrat de cinq ans. J’ai beaucoup attendu cette journée, et c’est un plaisir d’être un Dogue aujourd’hui. Je connais le projet mis en place au LOSC par le Président, Luis Campos et Christophe Galtier. Il y a une très bonne équipe avec de bons joueurs. Je veux jouer et progresser, et je pense que c’est l’endroit parfait. Je suis un joueur qui sait se placer sur le terrain. J’aime jouer avec mes qualités : la technique et la vitesse notamment. J’ai hâte de rencontrer les supporters. »

Marc Ingla, le directeur général du LOSC, a aussi commenté cette arrivée. « C’est un grand talent qui a déjà démontré à son jeune âge tout son potentiel et ses nombreuses qualités au sein du championnat belge, a-t-il souligné. Il s’agit d’un joueur qui dispose de grandes qualités physiques, techniques mais aussi mentales, qui le rendent particulièrement vif, agile et décisif. Jonathan est un garçon très intelligent qui, j’en suis sûr, s’intégrera parfaitement au style de jeu du LOSC et du championnat France. Nous le remercions d’avoir fait le choix de rejoindre notre projet et lui souhaitons la meilleure réussite sous notre maillot. »

David est déjà le deuxième renfort offensif du LOSC en cette intersaison 2020. Auparavant, le club a aussi accueilli le Turk Burak Yilmaz en provenance du Besiktas Istanbul. Les deux joueurs sont attendus pour composer le duo d’attaque de la bande à Galtier. Le premier match de la saison est prévu le samedi 22 aout contre le Stade Rennais.