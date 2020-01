Jean-Michel Aulas fait le point sur le dossier Lucas Tousart (OL)

RMC Sport a indiqué ce mardi que le Hertha Berlin et l'Olympique Lyonnais étaient toujours en discussion pour le transfert de Lucas Tousart cet hiver. Une information faisant suite à une prise de position assez catégorique de Jean-Michel Aulas quelques jours plus tôt. "Que ce soit du côté de Lucas (Tousart) ou Moussa (Dembélé)… je vous ai dit qu’ils ne partiraient pas, ils ne partiront pas. Ce ne serait pas opportun alors qu’on cherche un certain nombre de joueurs de se départir des meilleurs joueurs", avait lâché le président lyonnais après le succès à Bordeaux (1-2).

Aulas ne ferme pas la porte à un départ de Tousart

Mais Jean-Michel Aulas s'est montré beaucoup moins affirmatif ce mardi, dans l'émission Breaking Foot. Le message est clair : l'avenir de Lucas Tousart à court terme n'est pas figé. "On va essayer de faire en sorte de trouver des compléments par rapport à la situation actuelle. Et puis en fonction de ce qui se passera, on discutera avec les joueurs et on prendra des positions conformes à ce que souhaitent les joueurs mais aussi à ce que souhaite l'institution", a détaillé le boss de l'OL, précisant au passage qu'il n'y avait "pas de prix fixé" pour le milieu défensif.