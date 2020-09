Jean-Clair Todibo se rapproche de Rennes

De retour d’un prêt à Schalke 04, Jean-Clair Todibo ne devrait pas faire la saison 2020/2021 au FC Barcelone. L’arrière central français n’entre pas dans les petits papiers de Ronald Koeman, le coach de l’équipe. Il n’est pas disposé à cirer le banc comme c'était le cas avant son départ en Allemagne et il l’a fait savoir à ses dirigeants. Plusieurs clubs se sont intéressés à lui cet été, et il y en a un qui est bien parti pour l’accueillir dans son effectif. C’est le Stade Rennais, d’après ce que rapporte le site Foot Mercato. Julian Stéphan, le coach des Rouge et Noir, apprécie beaucoup cet élément et il le voit comme une vraie plus-value pour sa formation.

Naples vise aussi Todibo

Florian Maurice, le directeur sportif du SRFC, aurait appelé personnellement le joueur pour tenter de le convaincre de retourner en France. Du côté du Roazhon Park, l’ancien de Toulouse aura la possibilité de jouer la Ligue des Champions. Une perspective qui a de quoi l’enchanter et l’inciter à signer pour l’actuel leader du championnat. À noter qu’outre Rennes, Naples est aussi intéressé par l’international tricolore des moins de 20 ans.