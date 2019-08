Jardim clarifie la situation de Falcao

"Falcao ne joue pas parce qu'il est blessé". Leonardo Jardim a martelé le message à plusieurs reprises ce vendredi en conférence de presse. Absent lors de la deuxième journée à Metz (3-0) et suspendu la semaine précédente en ouverture contre Lyon (0-3), Radamel Falcao n'a pas encore joué en Ligue 1 cette saison. La faute à son physique et non à ses envies d'ailleurs, donc, à en croire l'entraîneur monégasque.

"Hier, j'étais avec lui pendant et après l'entrainement, il a toujours des douleurs au pied, persiste Jardim, qui admet tout de même que son buteur souhaite s'en aller. "C'est pour ça qu'il ne peut pas jouer. Même s'il veut partir, s'il est guéri, je suis sûr qu'il va jouer. C'est un professionnel à 100%." Le joueur de 33 ans, qui manquera dimanche encore la réception de Nîmes, se serait entendu avec le Fenerbahçe, mais l'ASM refuserait de vendre le Colombien au club turc.

En attendant un accord, ou non, Falcao n'ira pas au clash avec sa direction. "Ceux qui disent qu'il ne joue pas parce qu'il n'est pas motivé, ce n'est pas vrai, persévère Jardim. Il ne joue pas parce qu'il s'est fait mal. Jamais il n'a refusé de jouer pour partir. Ces dernières années, quand il voulait partir, il restait travailler, et était prêt à jouer." Prêt à jouer à contrecœur, mais jusqu'à quand ?