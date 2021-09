James Rodriguez avec Laurent Blanc ?

Onze ans après avoir débarqué en Europe, James Rodriguez pourrait bientôt quitter le Vieux Continent. Passé par le FC Porto, l'AS Monaco, le Real Madrid et le Bayern Munich, celui qui évolue à Everton depuis 2020 semble être arrivé à un nouveau tournant de sa carrière. Déterminé à quitter les Toffees depuis le départ de Carlo Ancelotti vers le Real, le Colombien serait en contact avec un club du Qatar.



Et d'après Foot Mercato, il s'agirait d'Al-Rayyan où officie Laurent Blanc. L'entraîneur tricolore pourrait bien bénéficier des services de l'offensif de trente ans qui n'a pas disputé une seule minute de jeu avec Everton depuis le début de la saison. Du côté de Sky Sports, il est affirmé que les négociations avancent entre Al-Rayyan et les représentants de James Rodriguez. À noter que le mercato estival prendra fin le 30 septembre prochain du côté du Qatar, ce qui pourrait permettre à l'international de plier bagages d'ici une quinzaine de jours.