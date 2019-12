Jacques Bessan (TP Mazembe) saisit la FIFA pour salaires impayés

Jacques Bessan ronge son frein à Lubumbashi. Recruté en juillet dernier par le TP Mazembe, l'attaquant international béninois de 26 ans n'a toujours pas joué la moindre minute sous le maillot des Corbeaux. Sur le site officiel du club, son nom figure bien dans la liste des attaquants sous contrat, mais son profil reste muet : aucune photo, aucun renseignement hormis sa nationalité et sa date d'arrivée au club. Concurrence exacerbée, effectif pléthorique, choix de l'entraîneur : beaucoup de raisons seraient de nature à expliquer une telle absence de temps de jeu.

Vers une résiliation unilatérale ?

Problème : le salaire ne suit plus désormais et le joueur n'a pas été qualifié par son employeur, qui n'avait pas davantage réglé sa prime à la signature, lui qui était arrivé libre de tout contrat après un passage au MO Béjaïa. L'ancien du Club Africain et du Stade Tunisien n'a pas été payé sur le mois de novembre. Si la situation perdurait pendant au moins trois mois consécutifs, l'intéressé serait dès lors libre de résilier son contrat de façon unilatérale. Sans attendre, Jacques Bessan a fait appel à Maître Jean-Jacques Bertrand. L'avocat a aussitôt saisi la FIFA de son cas. Affaire à suivre.