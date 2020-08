Jackson Muleka (TP Mazembe) vers le Standard de Liège

Convoité tour à tour par Lens puis Lille, Jackson Muleka devrait rejoindre le Standard de Liège. Si une telle information, relayée par La Dernière Heure, trouvait confirmation officielle, ce serait la fin d'un long feuilleton, commencé en juin dernier. Le nom de l'actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions africaine avait alors circulé en Ligue 1, du côté du RC Lens. Mais la proposition des Sang et Or, qui retrouvent l’élite cette saison, avait été jugée très insuffisante par le joueur et son entourage. Egalement dans le viseur des géants égyptiens d’Al-Ahly, le jeune international congolais avait ensuite discuté avec le LOSC, mais aussi son club filiale de Mouscron. C'est donc dans une autre formation de Wallonie que le natif de Lubumbashi devrait poser prochainement ses valises. Club habitué à traiter avec le TP Mazembe, le Standard a déjà accueilli en ses rangs d'anciens Corbeaux, tels Merveille Bope ou Christian Luyindama.